RN ganha oficialmente Federação de Golfe

Artur Dantas Jamilson Martins: "O golfe também tem importância turística".

De acordo com o presidente da FederaçãoJamilson Martins, a perspectiva é que enquanto os campos para os jogos não são entregues, o SESI continue sendo usado para a prática. Outro local de prática que deverá ser explorado é o próprio centro urbano.Jamilson ressaltou a criação da Federação e os benefícios para o Estado. “Além de o golfe se apresentar como uma nova modalidade a população, temos ainda o benefício do turismo. Muitos turistas vão querer saber como é disputado um jogo na cidade e não no campo, como acontece normalmente”, disse.A expectativa é que ainda em 2008 o RN ganhe o seu primeiro campo de golfe. Há ainda o projeto de 15 campos que devem ser entregues por um grupo de espanhóis nos próximos anos.O esporte entrou no estado através de outro projeto ousado. A praia de Muriú foi usada como centro de prática de esporte, que depois, passou a ser disputado no SESI aos domingos.