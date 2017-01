Projeto do Museu da Rampa é apresentado

Maiara Felipe

A obra aponta com a reutilização dos edifícios antigos como espaços culturais. A área da Rampa é de 23 mil metros quadrados, mas, cedido pelo Patrimônio da União, apenas 11 mil metros.Na antiga Base de Hidroaviões será instalado um café, com salão e apoio de bar e cozinha, e uma loja de artigos relacionados ao local. Os galpões servirão para instalar o acervo do museu.O Memorial do Aviador se constituirá de uma estrutura em concreto e vidro, assentada sobre o pátio de aeronaves. A área dará acesso ao museu principal e contará com um auditório para 120 pessoas. No local, ficará sediada a parte administrativa e as instalações sanitárias.O arquiteto responsável é Carlos Ribeiro Dantas, que junto a Paulo Heider, da FJA, apresentou o projeto e fez um breve histórico da Rampa. A discussão sobre a obra contou com as presenças do secretário Estadual do Turismo, Fernando Fernandes; do presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto; e do coordenador do Prodetur, Carlos Alberto Freire Medeiros.Enquanto acontecia a audiência pública, duas exposições eram realizadas no Teatro de Cultura Popular, na Fundação José Augusto. Uma é com o acervo da Fundação Rampa e a outra com uma Exposição da Coleção de Selos sobre a História da Aviação.

Histórico

A Rampa começou sendo um local de apoio para hidroaviões que cruzavam o oceano Atlântico. Ocorreram também na área uma ampliação e utilização pelas tropas dos EUA, durante a Segunda Guerra. Atualmente, está em vigor o projeto de restauração do prédio da Rampa para nele instalar o Museu da Aviação, elaborado pela Secretaria de Turismo do Estado.