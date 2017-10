Assessoria de Clodoaldo Silva divulga manifesto repudiando reclassificação

Por meio de sua assessora de imprensa, o nadador Clodoaldo Silva divulgou manifesto repudiando sua reclassificação da classe S4 para S5."Estou pagando por ser ótimo atleta e por ter biótipo avantajado (mãos grandes, costas largas, pés grandes e envergadura). Conheço atletas da classe S4 com movimentos semelhantes aos meus, só que meu físico é bem mais forte do que o deles e tenho um biótipo perfeito para natação", diz o nadador .

Confira o manifesto na íntegra

Manifesto Clodoaldo SilvaSinto informar para vocês meus grandes amigos que após passar pelos piores dias da minha carreira, depois de ser avaliado duas vezes pelo Comitê Paraolímpico Internacional-IPC, eu recebi a notícia de que minha classe subiu de S4 para S5. Esse com certeza é um resultado ruim para o Brasil, para mim e para meus amigos de delegação.Minha deficiência é a mesma desde quando passei por quatro processos cirúrgicos e depois disso, foi constatado pelos médicos que meu caso é estável. Ou seja, minha deficiência não muda. Nos exames que fiz pedi várias explicações para os classificadores e todas as respostas dadas foram baseadas na minha melhoria técnica. Estou sendo punido porque chego muito na frente dos meus adversários, porque treino muito, não por causa da minha deficiência.Estou pagando por ser ótimo atleta e por ter biótipo avantajado (mãos grandes, costas largas, pés grandes e envergadura). Conheço atletas da classe S4 com movimentos semelhantes aos meus, só que meu físico é bem mais forte do que o deles e tenho um biótipo perfeito para natação.Sendo assim, acho que todos os países que participaram dos “Jogos Olímpicos” terão que pedir a troca de categoria do Michael Phelps, porque ele ganha muitos ouros, bate muitos recordes e têm algumas características iguais as minhas. Ele leva vantagem contra seus adversários por causa da genética e isso já foi comprovado.Não sei o motivo pelo qual subi de Classe. Os avaliadores não explicaram para mim os detalhes e nem me deram nenhum documento para que pudesse bater nos pontos que eles analisaram para a mudança de classe. É algo imposto e pronto! Outro ponto negativo é que os classificadores já me conhecem e isso torna a decisão mais subjetiva.Também acredito que o IPC tenha que melhorar seu profissionalismo. Quando pedi para eles o protesto, eles não me apresentaram. Quer dizer, não tenho um documento em mãos para saber quem foi o país que entrou com o protesto contra mim e para saber o que eles alegaram. Sem isso se torna difícil para eu me defender. O que tenho é uma simples notificação enviada por e-mail pelo IPC me dizendo que fui protestado. Quem me garante que fui mesmo protestado? Se eles não me mostraram nenhum documento.Depois desse resultado, penso entrar com um novo processo contra o IPC, mas não agora, porque não teremos tempo hábil antes dos Jogos. Sei que estou na China hoje somente por causa dos meus amigos e do Brasil, por esse motivo só nadarei duas provas de revezamento, para ajudar a minha equipe e nadarei a prova que sou mais fraco de todas as outras, os 50m costas, somente porque tenho que nadar uma individual para competir nos revezamentos.Algumas pessoas podem achar que estou fugindo das provas individuais porque não tenho chances reais de medalhas, no entanto, digo que tenho chances de conquistá-las sim, principalmente nos 50m livre, 100m livre e 200m livre. Não estou preparado psicologicamente e nem motivado para nadar individualmente. Realmente só estou aceitando tudo isso por causa dos meus amigos, caso contrário já estaria em casa.Não quero acreditar que sou uma farsa. Que depois de dez anos nadando internacionalmente descobriram que o Clodoaldo que eles ajudaram a construir, que eles elegeram o melhor do mundo, que é reconhecido no Brasil, que desenvolve trabalhos sociais, não é mais esse Clodoaldo, simplesmente porque não posso ser melhor do que meus adversários. Estamos ou não falando de alto-rendimento?Isso é um desestimulo aos atletas paraolímpicos que querem ser profissionais. Será que melhorando sua performance eles obrigatoriamente terão que subir de classe? Hoje está acontecendo comigo, amanhã poderá acontecer com outros atletas. O IPC perde credibilidade com isso. Não estou acreditando que estou sendo punido pela minha melhora técnica.A última frase que os classificadores falaram hoje, depois da reavaliação ficará na minha mente durante muito tempo. Quando eu perguntei: se eu não fosse tão vencedor eu estaria passando por tudo isso? Eles responderam: “Não, porque um atleta que está na categoria errada que não está ganhando não incomoda ninguém”. Não quero acreditar em tudo isso que estou passando.Agradeço aos meus fãs, meus amigos, minha família, a mídia e a todos àqueles que torceram por mim.Abraços,Clodoaldo Silva