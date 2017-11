Confira a agenda dos candidatos para esta quinta-feira (11)

Sandro Pimentel (PSOL) Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato visita e faz comício relâmpago na feira do Planalto às 7h30, e às 10h30 grava programa eleitoral. Às 14h faz a “Blitz do Sol” no cruzamento da av. Prudente de Morais com av. Capitão Mor Gouveia e às 18h visita universidade.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato visita assembléia dos professores no E. E. Churchil pela manhã, e a partir das 13h faz corpo a corpo no Potengi e Gramoré. Às 16h faz o “PSTU na Praça” no Baldo e, às 19h, participa de reunião com apoiadores de educação no Centro.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadual encontra amigos de candidato a vereador no Vale Dourado (8h) e grava programa eleitoral (10h) pela manhã. Às 14h encontra lideranças de Jardim Lola e Igapó e duas horas depois caminha pelo Jardim Progresso. Às 19h participa de debate na Faculdade de Ciências Empresariais e Estudos Costeiros de Natal.

Joanilson de Paula (“Liberta Natal”)

O candidato visita estudantes do Centro da Cidade pela manhã e depois almoça com lideranças de Petrópolis. Às 17h visita lideranças das Rocas e, às 20h, encontra estudantes no Centro.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal concede entrevista à TV União às 8h30 e meia hora depois caminha em Nova Descoberta (saída: av. Norton Chaves). Às 15h visita o arcebisbo de Natal Dom Matias na Catedral Metropolitana, uma hora depois caminha em Dix-Sept Rosado e Nazaré (saída: av. 6 com av. Amintas Barros). À noite, reúne-se com populares nas Quintas (19h – rua Baraúna, esquina com av. 10) e inaugura comitê (20h30 – av. senhor do Bonfim).

Pero Quithé (PSL)

Às 8h o candidato participa de café da manhã no bairro Potengi e uma hora depois inicia caminhada por Santarém, Panorama I e II e Gramoré. Às 13h começa caminhada por Cidade Nova, Nova Cidade, Cidade da Esperança e Felipe Camarão, e às 18h reúne-se com equipe técnica.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual reúne-se com pastores da Igreja Adventista do 7° dia (9h) e caminha por Nova Jerusalém (saída às 9h30 do final da av. Caboclinhos), enquanto representantes da coligação caminham pelo loteamento Boa Esperança (saída da rua Antônio Alves com av. dos Caboclinhos). Às 12h40 encontra amigos no Clube dos 100, no Hotel Maine, e às 15h inicia caminhada na rua 31 de março (próximo a Igreja Católica). Às 20h reúne-se com amigos no conjunto Além Potengi/Pajuçara.