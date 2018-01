Regulamento do Estadual só deve ser definido na próxima semana Dirigentes de clubes e FNF se reuniram mais uma vez para chegar a um consenso quanto ao documento.

Mais uma vez os representantes dos clubes estiveram na sede da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol (FNF) para debater pontos referentes ao regulamento do Campeonato Estadual 2009. Várias idéias foram surgindo ao longo do encontro, mas um ponto era comum a todos: é necessário investimento para se fazer um campeonato competitivo e atrativo.



O presidente da FNF, José Vanildo, ressaltou que “o modelo apresentado em outras reuniões foi ratificado e agora é só questão de definir uma proposta final”. O dirigente entregou uma cópia da “proposta dois – regulamento específico do Campeonato Estadual de Futebol da Primeira Divisão de Profissionais do Rio Grande do Norte” a cada um dos representantes dos clubes que estavam na reunião.



Vanildo lembrou que “a competição será disputada em dois grupos sendo um da capital e outro do interior com confronto direto e único entre as equipes na fase classificatória”. Outra reunião ficou marcada para a terça-feira (30) no prédio da FNF. “Vamos esperar que os clubes analisem a proposta que foi entregue e possamos definir tudo isso na próxima semana”, comentou.