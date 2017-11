População terá acesso a procedimentos de boas práticas na manipulação de alimentos O ciclo de palestras para a população começará no dia 15, em todas as unidades do Nordestão. A inscrição é gratuita.

Não lavar as carnes, uma vez que esse procedimento acarreta a perda de nutrientes e consequentemente reduz o valor nutritivo do alimento. Esse é apenas um dos cuidados que a população deve tomar na hora de preparar os alimentos.



O Programa Alimentos Seguros (PAS), que está sendo desenvolvido pelo supermercado Nordestão, tem o objetivo de implantar e disseminar um conjunto de normas e procedimentos denominado Boas Práticas nas empresas que produzem e/ou comercializam alimentos em todo o país.



O supermercado irá realizar a partir da próxima segunda-feira (15) um ciclo de palestras em todas as suas lojas, onde serão abordados os procedimentos corretos de manipulação de alimentos, tornando-os mais saudáveis e seguros.



“É importante levar à população uma cultura de alimentos seguros para a família", ressaltou Manoel Etelvino de Medeiros, superintendente do Nordestão.



“A idéia do PAS, surgiu por fazer parte da missão do Nordestão vender produtos de primeira qualidade”, completou.



No Brasil, o Nordestão foi a primeira empresa no ramo de varejo de supermercados a receber a certificação do PAS. Para obter o atestado de conformidade do Programa de Alimentos Seguros pelo SENAC, o Nordestão investiu na área de Segurança Alimentar, treinando equipes e melhorando a infra-estrutura, de forma a oferece alimentos seguros e de qualidade.



“Investimos cerca de R$ 5 milhões para se adequar ao programa. Há três anos estamos desenvolvendo esse trabalho. Fizemos a implantação nos dois primeiros, com a capacitação dos funcionários e adaptação da infra-estrutura. E faz um ano que estamos atuando. Também realizamos treinamentos com nossos fornecedores, para que eles também se enquadrassem no PAS”, explicou Manoel Etelvino.



As palestras serão realizadas gratuitamente a partir do dia 15 de setembro nos auditórios das sete lojas da rede. As inscrições podem ser feitas em qualquer unidade.



PAS



O Programa Alimento Seguro (PAS) é um programa do Senac que tem o objetivo de disseminar e apoiar a implantação das Boas Práticas e o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle nas empresas de alimentos e alimentação em todo o país.



Através dele, é possível identificar os procedimentos adequados, bem como garantir ações e tecnologias na produção e manipulação de alimentos, que venham a assegurar a conservação e qualidade dos produtos.



Confira alguns cuidados que se deve tomar com os alimentos



O detergente nunca deve ser colocado direto na esponja, pois vai ser muito difícil enxaguar todo esse produto. Para limpar sem exagero, você precisa apenas de oito gotas de detergente em uma bacia com um litro de água.



Não lave as carnes, pois acarreta perda de nutrientes e consequentemente reduz o valor nutritivo do alimento. A única carne que deve ser lavada é o peixe, e só para tirar escamas e a barriga.



Soprar as velinhas na hora dos parabéns é um mau hábito que contribui para a contaminação dos alimentos. A bactéria da saliva produz uma toxina que pode ocasionar aquelas intoxicações com 24 horas de vômito e mal-estar.



Nunca devemos guardar na geladeira os alimentos em embalagens de metal. As latas devem ser abertas por inteiro e o alimento colocado em recipiente de plástico ou de vidro, bem tampados e guardados na geladeira.