Documentário Noite Auta, Céu Risonho será lançado em Natal nesta terça Filme sobre a poetisa Auta de Souza foi apresentado em Macaíba, na última sexta-feira (12). Em Natal, lançamento será no Teatro de Cultura Popular.

Será lançado nesta terça-feira (16), às 19h, no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, anexo a Fundação José Augusto, o documentário "Noite Auta, Céu Risonho", da professora Ana Laudelina, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN.



O primeiro lançamento do filme aconteceu em Macaíba, cidade natal de Auta de Souza, na noite da última sexta-feira (12) dia de aniversário da poetisa. O evento foi realizado no Clube Pax, com a participação do elenco, equipe técnica, autoridades e demais convidados.



A solenidade contou com a apresentação do grupo Sexteto de Cordas da Escola de Música de Macaíba, recital com poemas de Auta de Souza e, ainda, uma apresentação musical de Alvamar Medeiros, que já musicou quase 40 versos da poetiza.



O vídeo mescla pesquisa com ficção e foi a forma encontrada por Ana Laudelina para ampliar os registros disponíveis sobre a vida e obra de Auta de Souza, nome bastante expressivo quando se fala sobre os autores potiguares. O projeto foi feito numa parceria da TV Universitária e Núcleo de Estudos Câmara Cascudo e recebeu apoio cultural do BNB.