Confira a agenda dos candidatos para esta quinta-feira (4)

Pela manhã, o candidato encontra moradores de Pajuçara (7h30) e participa de entrevista no colégio Ciências Aplicadas (10h). Ao meio-dia encontra operários da construção civil e à tarde prepara-se, junto com assessoria técnica, para o debate em emissora de TV, que começa às 22h.

Miguel Mossoró (PTC)

Pela manhã, o candidato caminha em Nova Descoberta, à tarde caminha em Potilândia e à noite participa de debate em emissora de TV.

Pero Quithé (PSL)

Às 10h o candidato participa de entrevista no colégio Ciências Aplicadas. A tarde será dedicada à preparação para o debate em emissora de TV, que começa às 22h.

Sandro Pimentel (PSOL)

Pela manhã, candidato faz a “Blitz do Sol” no cruzamento das av. Prudente de Morais e Capitão Mor Gouveia (7h), visita comerciantes e funcionários da Ceasa (8h30) e participa de entrevista no colégio Ciências Aplicadas (10h). À tarde reúne-se com coordenação da campanha e às 22h participa do debate em emissora de TV.

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

O candidato participa de entrevista no colégio Ciências Aplicadas pela manhã e passa a tarde reunido com marketing da campanha. Às 22h participa de debate em emissora de TV.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal começa o dia com caminhada no Bairro Nordeste (saída às 9h da rua Jandira), depois grava programa eleitoral e reúne-se com assessores. Às tarde caminha no bairro das Quintas (saída às 16h da av. Napoleão Laureano) e às 22h vai ao debate em emissora de TV.

Dário Barbosa (PSTU)

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

