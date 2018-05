Adote disponibiliza telemarketing para ampliar atendimento a portadores de deficiência

Com objetivo de angariar recursos para ampliar atendimento, a Associação de Orientação aos Deficientes (Adote) disponibilizou o número do telefone do telemarketing (3605.3830) para doações. O serviço funciona de 8h às 15h.A Adote é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 1982, com sede própria no bairro de Cidade da Esperança. A associação atende pessoas portadoras de deficiência física em Natal e Grande Natal. Quase 200 estão cadastradas na Adote, aguardando atendimento.Segundo a vice-presidente da Adote, Necy de Souza, até o mês de setembro deste ano foram realizados 13.558 atendimentos. “Atendemos a todos. Cerca de 98% das pessoas atendidas aqui são carentes”, diz ela, acrescentando que a associação possui três núcleos: área clinica, pedagogia e centro de convivência.Necy de Souza fez questão de comentar sobre o ônibus especial que a associação dispõe para ir pegar e deixar em casa pessoas mais comprometidas. “É um transporte adaptado para pessoas com um grau maior de comprometimento, como paralisia cerebral, vitimas de AVC, trombose e distrofia”, cita.Outro ponto levantado pela vice-presidente é quanto ao apoio dado pelo Governo do Estado. “Nós somos beneficiados com o recolhimento de cupons fiscais. Distribuímos urnas em locais e os cupons recolhidos são revertidos em dinheiro”.Há 26 anos, a Adote trabalha valorizando a pessoa portadora de deficiência. “É um trabalho continuo, árduo, mas muito satisfatório. A Adote faz isso e pretende continuar”, declara a vice-presidente.