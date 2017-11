Forças Armadas podem ser convocadas para proteger campos de petróleo bolivianos Petrobras admite que os protestos na Bolívia afetaram parcialmente o fornecimento de gás natural ao Brasil.

O ministro da Fazenda da Bolívia, Luis Alberto Arce, informou hoje (11) que as Forças Armadas do seu país devem ser convocadas para resguardar os campos de petróleo, com o objetivo de evitar que sejam alvos de protestos realizados pela oposição ao governo do presidente Evo Morales. Na quarta-feira (10), uma explosão causou danos em parte de um gasoduto que abastece o Brasil.



“Atos de vandalismo e terrorismo foram verificados especialmente em dutos que transportam gás ao mercado externo e interno. O governo está tomando as medidas necessárias para que as Forças Armadas passem a resguardar os campos petroleiros do país. A polícia está realizando as investigações necessárias para processar os culpados”, disse Arce, em entrevista coletiva concedida hoje em Brasília.



Em nota divulgada ontem à noite, a Petrobras admitiu que os protestos na Bolívia afetaram parcialmente o fornecimento de gás natural ao Brasil, mas garantiu que até aquele momento não havia “nenhum impacto para o abastecimento de gás natural no país”.