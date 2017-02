Clássico-rei: ABC descarta favoritismo para o jogo contra o América Melhor colocado na tabela da Série B, o alvinegro evita o clima de vitória para o clássico-rei.

A melhor situação do ABC na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro não assusta seu maior rival, o América. Apesar do retrospecto favorável ao alvinegro, que ocupa a 9ª posição na tabela, prevalece a máxima que em clássicos não existe favoritismo.



O técnico Ruy Scarpino explicou que o jogo do próximo sábado (12) traz condições iguais para lutar por um melhor posicionamento na tabela. “Temos que respeitar o ABC. Eles estão mais bem colocados na classificação e o time treina há mais tempo. Porém, nosso time tem jogadores de qualidade e que podem fazer a diferença na partida”, destaca.



A diretoria do ABC, através da assessoria, também evita o clima de “já ganhou”. “Não existe favoritos em clássico. Um exemplo disso ocorreu no ano passado, quando o América, na Série A e franco favorito, perdeu por 5 a 2 na final do Campeonato Estadual”, esclarece. O zagueiro Anderson Bill informou que o clima dentro do clube é de tranqüilidade e que “favoritismo vai existir para a equipe que sair com os três pontos.