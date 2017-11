ABC joga mal e é goleado na Serra Gaúcha Saída de Jean Carioca foi determinante para a queda de rendimento do alvinegro.

O ABC estava sendo atacado pelo Juventude. É verdade. Mas o time estava vivo. Tinha Jean Carioca em campo, dava boas estocadas com o bom ala Piauí, e o Luizinho Netto, e os dois sempre perigosos Ivan e Warley.



Infelizmente, num lance isolado (já tinha feito outra grande jogada que inclusive deixou dúvidas se foi pênalti ou não) Jean Carioca entrou cara a cara com Michel Alves, driblou o goleiro do time da Serra, mas perdeu o ângulo e o gol.



A resposta impensa veio de imediato do banco de reservas.O treinando Ferdinando Teixeira sacou Jean Carioca.O homem do bom passe, o garoto de arrancadas perigosas e ligações bem feitas.O ABC se descaracterizou na partida. Entrou o bom jogador Leandro Sena, mas só nada pôde fazer.



O treinador do ABC tirou Jean Carioca e deixou Adelmo,deixou três zagueiros distantes, tendo que sair da área para combatar quase no meio-campo e nos dois lados do campo. O Juventude fez 1 a 0 com Abedi e Adelmo,que joga somente com a função de marcar, ficou olhando o jogador fazer o gol, estático.



O treinador do ABC mudou de novo. Tirou Valnei,zagueiro, para a entrada do atacante Alexandre. Mas o que adianta um outro atacante no time se ele havia tirado o homem da ligação. O Juventude fez 2 a 0.O time se perdeu.O treinador do ABC de novo se perdeu e saiu o terceiro.Poderia ter saído do quarto.



Sem Carioca, com dois volantes, um de bom passe, continuou a existir o enorme espaço entre os meio-campo e a defesa, entre o meio-campo e o ataque. Por mais que fale, que dê explicações, mas até hoje o treinador do ABC não sabe como resolver esse problema tão simples.



Mais uma derrota do ABC.





O jogo



Em uma grande noite de Abedi, que marcou dois gols e participou de outro, o Juventude voltou a vencer e conseguiu a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. O time gaúcho goleou o ABC, por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (12), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 24.ª rodada da competição.



Com este resultado, o Alviverde, que vinha de duas derrotas, segue vivo na briga pelo acesso. Tem 35 pontos, no oitavo lugar. Já os visitantes seguem em posição intermediária e estão cada vez mais longe da luta porum lugar na elite. Ocupam apenas o 11.º lugar, com 30. A chuva fina e o frio de oito graus que atingiu a Serra Gaúcha parece que acabou influenciando no desempenho das duas equipes.



Próximos Jogos

Na próxima terça-feira, às 21h45, o Juventude volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no Estádio Castelão, na capital cearense. Já o ABC joga contra o Criciúma, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.



Ficha Técnica



Juventude

Michel Alves; João Leonardo (Wilson), Dirley e Cris; Marcelo Costa, Juan Perez, Lauro, Bruno (Abedi) e Egídio; Ivo (Maycon) e Mendes.

Técnico: Ivo Wortmann



ABC

Ranieri; Márcio Santos, Paulo César e Valnei (Alexandre); Luizinho Netto, Adelmo, Márcio Hahn, Jean Carioca (Leandro Sena) e Piauí (Fabiano Gadelha); Ivan e Warley.

Técnico: Ferdinando Teixeira



Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul – RS

Árbitro: Maurício Aparecido Siqueira – MT

Público Total: 2.993 torcedores

Renda: R$ 20.947,50