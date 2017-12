Brasil termina a paraolimpíada em 9º lugar

Divulgação/CPB A potiguar Edênia Garcia conquistou medalha de bronze na Paraolimpíada de Pequim.

O Brasil superou Atenas em todos os aspectos. Foram 14 medalhas a mais no total. O número de ouros também foi superior. O país ganhou 16 em Pequim, enquanto em Atenas foram 14.O principal medalhista brasileiro foi Daniel Dias. Ele foi o 4º atleta a ganhar mais ouros: 4 ao todo. Porém, ele foi o alteta paraolímpico com o maior número de medalhas. Foram nove pódios no total.O primeiro lugar no quadro ficou com os donos da casa. A China conquistou 211 medalhas, sendo 89 de ouro.