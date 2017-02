Governo do Estado apresenta Plano Plurianual durante fórum Representantes das prefeituras do Rio Grande do Norte vão conhecer o Plano, que será apresentado pelo secretário de Planejamento, Vagner Araújo.

O Governo do Estado realiza nesta sexta-feira (11) o 3º Fórum dos Secretários Municipais de Administração do Rio Grande do Norte. O evento acontece a partir das 8h, no Praiamar Hotel e vai reunir os gestores dos municípios para o último encontro de 2008.



Durante o fórum os representantes das prefeituras do Rio Grande do Norte vão conhecer o Plano Plurianual do governo do Estado para o período 2008-2011 que será apresentado pelo secretário de planejamento Vagner Araújo.



O secretário Estadual de Administração, Paulo César Medeiros, vai ficar responsável pela apresentação da “Carta de Brasília”, redigida ao final do Congresso Consad de Gestão Pública, realizado em março na capital federal.



Em seguida, a diretora da Escola de Governo, Valéria Rocha, fará um balanço dos resultados do 2º Congresso de Gestão Pública do RN, ocorrido em junho deste ano. A parte prática do encontro está reservada para o turno vespertino, momento em que a equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria estadual de Administração e Recursos Humanos (Searh) vai desenvolver um treinamento.



Nessa oficina os participantes vão conhecer os modelos de TI&C utilizados pelo governo do RN e como essas ferramentas podem auxiliá-los no serviço público.



Até o início da tarde desta quinta-feira (10) mais de 80 representantes das prefeituras já tinham confirmado inscrição, mas a expectativa da Searh é reunir pelo menos 100 gestores públicos. Mais informações sobre o 3º Fórum de Secretários Municipais de Administração podem ser acessadas através do site: www.searh.rn.gov.br/forum.



