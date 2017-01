Candidatos se mobilizam nesta terça-feira

Com candidaturas registradas os partidos e coligações já estão nas ruas divulgando as propostas de seus representantes nas eleições municipais. Em Natal nesta terça-feira (8) as atividades se dividem entre reuniões com correligionários e mobilizações pela capital.O PSOL fará uma reunião na sede do partido às 15h. O seu representante na disputa pela prefeitura de Natal, Sandro Pimentel, estará debatendo com os candidatos a vereador pela legenda. Às 17h30 haverá uma mobilização no cruzamento das avenidas Bernardo Vieira e Prudente de Morais. À noite, 18h39 participa de um curso de Gestão Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.A deputada federal Fátima Bezerra (PT), viaja para Brasília às 13h. Pela manhã ela esteve reunida com técnicos ajustando o seu plano de governo. A parlamentar também cumpriu uma agenda de entrevistas em emissoras de TV locais.Micarla de Sousa do PV tem encontro marcado às 17h com os candidatos a vereador pelo PR. De acordo com a assessoria da deputada o local ainda será definido.O candidato da Coligação “É Melhor para Natal”, Wober Júnior do PPS, se reuniu com lideranças comunitárias pela manhã e visitou a redação de um jornal impresso da cidade. Em seguida se reuniu com seus assessores. À tarde embarca para Brasília, onde terá nesta quarta-feira, uma reunião com a executiva do partido. Na quinta-feira participará de reunião também, entre as direções nacionais do PPS e do PSDB para avaliação de candidaturas dos dois partidos.O advogado Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) passou a manhã recebendo correligionários. À tarde irá até o bairro Capim Macio a convite de moradores para averiguar a situação das ruas alagadas pelas últimas chuvas. Na noite desta terça-feira, Joanilson se reunirá com empresários de uma associação local para apresentar suas propostas de governo.O professor Dário Barbosa (PSTU) chega a Natal no período da tarde. Ele estava participando do 1º Congresso Nacional de Trabalhadores, no estado de Minas Gerais.Os candidatos do PSL, Pedro Ostiano e Miguel Mossoró do PTC não foram localizados pela reportagem.