Dupla executa aposentado em Candelária Juarez Feliciano de Araújo, de 72 anos, estava convesando com amigos quando morto com cinco tiros.

O aposentado Juarez Feliciano de Araújo, 72 , foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (25) em frente ao Mercadinho Real, próximo a Assembléia de Deus no bairro de Candelária, Zona Sul de Natal. Segundo a polícia, dois homens armados passaram no local onde estava a vítima e deram alguns disparos de pistola.



O crime ocorreu na rua da Serra Branca e a vítima não resistiu aos ferimentos morrendo no local. Segundo informações repassadas por moradores a policiais militares, o aposentado estava conversando com amigos quando foi surpreendido pela dupla em uma moto.



Nesse momento, o ocupante da garupa desceu e atirou cinco vezes. Todos os disparos foram na direção de Juarez. Na hora da fuga, ao invés de ir na moto, o acusado entrou em um veículo Renault KLV-5652 estacionado em rua próxima a do crime e fugiu.



Há informações extra-oficiais da polícia que a execução se trata de vingança pois a vítima teria praticado um homicídio em Parelhas.