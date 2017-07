Miguel Mossoró: turista que vier fumar maconha vai para mãosada

Alan Oliveira - O turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte. Gera mais de 120 mil empregos em todo o Estado, boa parte na capital. Para consolidar a atividade, é preciso investir mais em divulgação de nosso destino. Os empresários do setor pedem atenção do governo municipal quanto ao orçamento para divulgação. Uma campanha promocional do destino que não acontece há anos. Em seu governo, a Secretaria de Turismo vai ter orçamento significativo para divulgação, colocando Natal de volta na mídia nacional e internacional?

Miguel Mossoró - O turista que vier passear será bem vindo. Agora, o turista que vier para cá fumar maconha e pegar nossas garotas vão para a mãozada. Vou fazer um Reis Magos no Morro do Careca, colocar um mirante, e construir um teleférico. Agora, claro que dentro da ética e respeitando a questão ambiental. Além disso, pretendo fazer uma associação com os prefeitos da grande Natal e do interior para trazer pessoas que não conhecem Natal para passear na capital.