Estado Islâmico assume autoria de ataque que deixou oito feridos na Rússia Autoridades russas já identificaram o responsável pelo atentado e que foi morto pela polícia.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu neste sábado a autoria do ataque indiscriminado com uma faca que deixou oito pessoas feridas no centro da cidade de Surgut, na Rússia, de acordo com a agência "Amaq".



Em um livre comunicado divulgado pela rede de mensagem Telegram e cuja autenticidade não pôde ser verificada, o EI assegurou que "uma fonte de segurança afirmou à 'Amaq' que o autor do esfaqueamento na cidade russa de Surgut é um soldado do Estado Islâmico".



As autoridades russas já identificaram o homem que cometeu o ataque e que foi morto pela polícia, mas ainda não tratam o fato como terrorismo.



"Trata-se de um morador da cidade nascido em 1994", aponta um comunicado do Comitê de Instrução (CI) da Rússia, que não dá prioridade a um atentado terrorista como a versão principal do ocorrido.



O jovem perambulava nesta manhã pelas ruas do centro de Surgut com uma faca e atacou a vários transeuntes, deixando oito feridos, alguns em estado grave.