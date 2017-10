Polícia prende acusado de matar ex-namorada de 15 anos em Macaíba Fagundes matou Mariana, no dia 26 de junho, depois de três tentativas. Ele foi preso nesta sexta-feira (5), em Santa Cruz.

Depois de tentar matar a ex-namorada por três vezes e conseguir no dia 26 de junho deste ano, Fagundes Lima de Souza, de 19 anos, foi preso no fim da manhã desta sexta-feira (5), em Santa Cruz. Ele é acusado de ter dado um tiro na nuca da estudante Mariana Ferreira de Lima, de 15 anos, no centro da cidade de Macaíba.



Segundo informações do delegado do Frank Albuquerque, Fagundes matou a adolescente depois de três tentativas. “A menina acabou o namoro e ele ficou revoltado com isso, chegando a ameaçá-la várias vezes”.



O titular da delegacia de Macaíba informou que em janeiro deste ano, o acusado encontrou com a vítima e tentou dar uma facada no peito dela. “No entanto, a adolescente colocou a mão. Ela teve uma perfuração no membro e um pequeno corte no peito”, relata.



Frank Albuquerque explicou ainda que um dia antes de concretizar o crime passional, Fagundes teria efetuado dois disparos contra a estudante. Porém, ela conseguiu correr e não foi atingida. “Apesar dessas duas tentativas, nem a menina nem a família dela registrou queixa na delegacia. Se tivessem feito isso, o acusado seria preso por tentativa de homicídio e não teria concretizado o homicídio”, frisa.



Como o assassino continuou solto, no dia 26 de junho, mais uma vez ele encontrou com a ex-namorada. Dessa vez, com a ajuda de um amigo, Fagundes tirou a vida da estudante. De acordo com o delegado, por volta das 16h daquele dia, Mariana saía de uma padaria, após comprar um sorvete, quando foi agarrada por trás por um amigo do ex-namorado.



Depois disso, Fagundes se aproximou e efetuou um disparo na nuca da vítima. Os dois fugiram em seguida. “No dia seguinte, o acusado se apresentou à delegacia. Contudo, como a lei permite, ele permaneceu em liberdade. O problema é que Fagundes deu endereço errado para a gente e fugiu”.



O delegado destacou que o acusado disse que morava em Nova Parnamirim. Porém, os policiais confirmaram que ele tinha dado o endereço errado para despistar a polícia. Após as investigações, descobriu-se que ele estava escondido na cidade de Santa Cruz, onde foi preso no fim da manhã desta sexta-feira.



“Nós fomos até Santa Cruz e prendemos o acusado. Agora, como ele não quis dizer quem é o amigo que o ajudou a matar, estamos investigando para identificá-lo, já que ele é co-autor do crime”, ressaltou Frank Albuquerque. Segundo o delegado, Fagundes Lima ficará detido em Macaíba à disposição da Justiça.