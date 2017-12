Rosalba: Eles não tirarão a vontade livre do povo que está em seus corações

Divulgação Carreata de Micarla enquanto atravessava Ponte Newton Navarro.

Depois de percorrer 30 Km em carreata no último domingo (21), os aliados da coligação “Natal Melhor” fizeram discurso em tom de resposta ao comício da candidata Fátima Bezerra (“União por Natal”), e do presidente Lula na sexta-feira (19).“Por onde passamos ouvíamos as pessoas dizerem que quem tem o poder é o povo e não os poderosos (...) Eles não tirarão a vontade livre do povo que está em seus corações”, falou a senadora do DEM Rosalba Ciarlini, uma das aliadas mais presentes nos eventos promovidos por Micarla.O candidato a vice-prefeito, Paulinho Freire (PP) creditou as “agressões” que haviam sofrido no comício ao “desespero dos adversários que não conseguem comprar a consciência do povo.”Ao fechar o evento, Micarla se colocou como “uma baixinha que está colocando medo neles (os poderosos).” “Se eles têm ódio, dou-lhes amor, Se recebo deles mentiras, devolvo com verdade”, disse Micarla.A pevista invocou a passagem bíblica do Deuteronômio (31,6) para fechar o evento: “Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles; porque o SENHOR teu Deus é o que vai contigo; não te deixará nem te desamparará”.

Discurso

Já compareceram à cidade para participar da campanha de Fátima Bezerra quatro ministros, entre eles Dilma Rousseff (Casa Civil) e José Gomes Temporão (Saúde). Mas o ponto alto da campanha da adversária de Micarla foi a vinda do presidente Lula, que não economizou críticas ao que chamou de "o outro lado".“Não basta ter televisão para ganhar a eleição. Para ganhar uma eleição é preciso caráter. É muito fácil falar na televisão, onde tem um teleprompter para ler, agora eu quero ver é colocar o pé no chão e fazer o que eu fiz”, disse, referindo-se ao programa que Micarla apresentava na TV Ponta Negra, que pertence à sua família.Sobre José Agripino, seu maior opositor em Brasília, Lula falou: "Esse cidadão que comanda a campanha da adversária transformou a crítica em ódio ao Governo Federal." Segundo Lula, se Micarla fosse boa, não estaria "do outro lado".