Náutico e Portuguesa empatam e se complicam Com a vitória do Fluminense, a Portuguesa entra na zona de rebaixamento, agora em 17º lugar.

Em um jogo equilibrado, onde cada equipe mandou em um tempo, Náutico e Portuguesa empataram em 1 a 1, no estádio dos Aflitos, neste sábado. Um resultado ruim para as duas equipes. O time da casa deixou escapar dois pontos em casa, contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Mas, pior ainda, para o time paulista. Com a vitória do Fluminense, a Portuguesa entra na zona de rebaixamento, agora em 17º lugar.





NÁUTICO

Eduardo, Ruy, Vagner, Everaldo e Alessandro; Hamilton, Derley, André Oliveira (Kuki) e Willian (Paulo Santos); Felipe e Clodoaldo (Adriano).

Técnico: Roberto Fernandes



PORTUGUESA

Gottardi; Patrício (Dias), Ediglê, Bruno Rodrigo e Athirson; Eric, Gavilán, Carlos Alberto (Heverton) e Fellype Gabriel; Washington (Jonas) e Edno.

Técnico: Estevam Soares



Data: 25/10/2008 (sábado)

Horário: 18h20

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Árbitro: Elmo Alves Resende (GO)

Assistentes: Flávio Gilberto Kanitz (GO) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)



Com informações do UOL Esporte