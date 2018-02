Ministério do Turismo lança segunda edição do guia Viaja Mais - Melhor Idade Na nova edição, é possível escolher pacotes completos, com passagens de avião ou ônibus e hospedagem, ou pacotes apenas de hospedagem.

O Ministério do Turismo lançou hoje (1), em São Paulo, a segunda edição do Guia de Pacotes e Hospedagem do programa Viaja Mais - Melhor Idade, destinado a pessoas com mais de 60 anos de idade.



Na nova edição, é possível escolher pacotes completos, com passagens de avião ou ônibus e hospedagem, ou pacotes apenas de hospedagem. Nos dois casos, são oferecidos descontos.



“Estamos trabalhando ainda com um segundo programa que vai visar jovens estudantes, para movimentar também a cadeia na base. Já temos um programa piloto no Acre e em Brasília e pretendemos expandir para o resto do país”, informou o ministro do Turismo, Luiz Eduardo Pereira Barretto.



O guia de pacotes e hospedagem pode ser acessado pelo portal www.viajamais.com.br ou obtido em agências da Caixa.