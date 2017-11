André Brasil conquista a prata nos 200m medley S10

André Brasil se superou, nesta quinta-feira (11), em Pequim e faturou a medalha de prata na prova do 200m medley da classe S10.O nadador fez o tempo de 2min14s20. Com esse resultado, o brasileiro baixou o seu melhor tempo em quatro segundos."Essa medalha é como o ouro. Eu estou muito feliz com o tempo que eu consegui e com essa conquista", afirmou André.O vencedor da prova doi o australiano Rick Pendleton, que bateu o recorde mundial com o tempo de 2min12s78. O bronze ficou com Benoit Huot, do Canadá, que fechou a prova em 2min15s22André já conquistou duas medalhas de ouro para o Brasil na Paraolimpíada de Pequim. Uma nos 100 m borboleta e outra nos 100 m livre, batendo dois recordes mundias.