Presidente do PV nega tentativa do partido em evitar vinda de Lula a Natal

Karla Larissa Elias Nunes: PV não teme Lula.

Folha de São Paulo

publicou matéria em que aliados de Micarla de Sousa (PV) teriam tentado impedir a “visita” do presidente.Na edição publicada no último domingo (7), a

Folha de São Paulo

trouxe dados em que 20 dos 26 candidatos apoiados por Lula nas capitais lideram as pesquisas, e que o deputado federal Sarney Filho (PV/MA) teria trabalhado por 15 dias junto ao presidente a possibilidade de que ele não participasse da campanha em Natal.Na matéria, inclusive, José Agripino (DEM), aliado de Micarla, diz que a candidata “não quer confronto entre Governo e oposição” porque, no Nordeste, “qualquer candidatura contrária a Lula leva desvantagem”. O senador Garibaldi Filho (PMDB), por sua vez, afirmou que foi difícil trazer o presidente, mas marcaram para o dia 19 de setembro.Na contramão do que diz a matéria da

Folha de São Paulo

, Elias Nunes afirma que “o PV quer mais é que Lula venha a Natal”. Além disso, o dirigente partidário reafirma que o partido continua sendo aliado do presidente.“A vinda de Lula não vai mudar nada, mesmo que ele venha para apoiar uma adversária. Nós continuamos sendo da base aliado do presidente, e continuamos com um ministro desempenhando um excelente papel na Cultura. Quem diz que o PV não quer que Lula venha a Natal está mentindo”, disse Elias Nunes durante evento de campanha de Micarla.