Jornal 96 entrevista candidatos a prefeito

A rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal, no Jornal 96, começa nesta segunda-feira (15). Todos foram convidados para debater suas propostas, ao vivo, com o jornalista Diógenes Dantas. O programa começa às 7h30.Os oito postulantes ao cargo de prefeito da capital confirmaram participação no programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela manhã.Cada candidato terá 15 minutos, tempo cronometrado, para responder as perguntas sobre suas propostas de governo e assuntos relacionados a campanha em Natal.Wober Júnior - PPSFátima Bezerra – PTSandro Pimentel – PSOLJoanilson de Paula Rêgo – PSDCDário Barbosa – PSTUMicarla de Sousa – PVMiguel Mossoró – PTCPedro Quithé - PSL