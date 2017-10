Segunda rodada de pesquisa confirma liderança do prefeito Rogério Mariz

O prefeito Rogério Mariz (PSB) continua liderando com folga a corrida sucessória no município de Serra Negra do Norte. Assim aponta a segunda rodada de pesquisa feita pelo Instituto Agorasei no município Seridoense.Realizada no dia 1º deste mês, a sondagem mostra que Rogério subiu na intenção de voto em relação a anterior. Na primeira pesquisa, que aconteceu no dia 28 de julho, Rogério obteve a preferência de 55% dos eleitores ouvidos na pergunta estimulada. Agora, cerca de um mês depois, ele subiu para 58%.O ex-prefeito Dilvan Monteiro (PDT) foi citado por 23% dos entrevistados na pesquisa de julho. Agora obteve 24%. Já o petista Acácio Brito caiu em relação à pesquisa anterior. Tinha 9% da preferência dos serra-negrenses a agora foi lembrado por 7% das pessoas ouvidas.Aqueles que disseram votar nulo ou em branco somam apenas 2%. Os indecisos são 8% do total dos entrevistados. Em julho, votos nulos e/ou brancos eram 3%. Os indecisos somavam 11%.

Avaliação da administração municipal continua alta

O Agorasei também pesquisou a aprovação da atual administração municipal. Os entrevistados que avaliaram o governo Rogério Mariz como ótimo somaram 32%. Aqueles que classificaram como bom foram 46%. Portanto, 78% aprovam a atual administração. Na pesquisa de julho este número era de 77%.Aqueles que avaliaram a administração como regular somaram 15%. Em julho eram 20%. Os que a consideram ruim foram 3% e péssima 3%. Uma reprovação de 6%. Na anterior a soma do ruim com o péssimo era de 3%. Apenas 1% não soube responder em julho, percentual mantido agora em setembro.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada no dia 1º de setembro deste ano e ouviu 404 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Serra Negra do Norte. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,6 pontos percentuais.O levantamento foi solicitado pela coligação “Serra Negra Seguindo em Frente” e tem o registro na 26ª Zona Eleitoral de Serra Negra do Norte, com o número 1321/2008.