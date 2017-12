Potiguares disputam 4ª etapa do Brasileiro de Bodyboard

Assessoria de imprensa Aline vai tentar brilhar na etapa do Brasileiro em Macaé

Oitava no ranking brasileiro e 14ª no ranking mundial, Aline Melo viaja com boas perspectivas de garantir seu primeiro título como profissional e de melhorar sua posição entre as melhores do País. "Estou confiante para conseguir um ótimo resultado e, quem sabe, sair de lá como líder do ranking nacional", antecipa.A etapa vai distribuir mil pontos no ranking do Brasil e R$ 15 mil em premiação. Para conquistá-la, a potiguar terá de vencer feras como a capixaba Neimara Carvalho, três vezes campeã mundial, e a catarinense Soraya Rocha, duas vezes a melhor no mundo."O circuito brasileiro está mais difícil que o mundial, porque as brasileiras são as melhores doplaneta", comenta a atleta, que tem 23 anos e ficou em oitavo lugar na última etapa do Circuito Mundial. Já Priscila Medeiros, 19, vai a Macaé em busca de continuar subindo no ranking brasileiro amador, no qual atualmente ocupa a oitava colocação. Recentemente campeã da Copa Rio, que foi disputada na capital fluminense, Priscila prepara-se para ingressar no circuito profissional em 2009.