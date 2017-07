Basquete: Brasil e Austrália jogam nesta segunda em Pequim

A segunda rodada do torneio feminino dos Jogos Olímpicos de Pequim, na Arena Wukesong, terá os seguintes jogos nesta segunda-feira: Nova Zelândia x Espanha, República Tcheca x Máli, Coréia x Rússia, Letônia x Bielorrússia, China x Estados Unidos e Austrália x Brasil (11h15 de Brasília e 22h15 de Pequim).Brasileiras e australianas se enfrentaram 13 vezes em competições oficiais, com dez vitórias da Austrália contra três do Brasil. Na história das Olimpíadas as australianas ganharam os quatro confrontos.“Como atual campeã mundial e vice-olímpica em Sydney/2000 e Atenas/2004, a Austrália é a grande força da nossa chave. Os principais destaques da equipe são a armadora Kristi Harrower, a ala Penny Taylor e ala/pivô Lauren Jackson, mas o conjunto da equipe é muito bom. A técnica Jan Stirling costuma fazer uma grande rotatividade entre as jogadoras, conseguindo manter um bom padrão de jogo, especialmente na defesa. Para vencer uma seleção como a australiana, é preciso manter a regularidade durante toda a partida”, explicou o técnico Paulo Bassul.Para a pivô Êga vai ser um confronto difícil, mas o Brasil tem tudo para fazer um jogo equilibrado, apesar das duas vitórias australianas nos amistosos entre as duas seleções antes da Olimpíada.“A Austrália é um time que admiro muito. Tem grandes estrelas do basquete mundial, mas formam um grupo humilde. Claro que a Lauren Jackson e a Penny Taylor são os destaques, mas não podemos esquecer da armadora Harrower. Joguei com ela na França (Valenciennes) e ela realmente sabe fazer uma equipe jogar. A Austrália é um time excepcional, mas não um bicho-papão. No Mundial do Brasil, mandamos no segundo jogo contra elas por três quartos, mas não tivemos tranqüilidade para manter o ritmo. A nossa equipe está se renovando e precisamos jogar com solidariedade e defesa consistente”, comentou a pivô Êga.De acordo com o regulamento da competição, na primeira fase as seleções jogam entre si nos seus respectivos grupos. As quatro primeiras colocadas de cada grupo se classificam para as quartas-de-final nos seguintes cruzamentos: A1 x B4, A2 x B3, B1 x A4 e B2 x A3. Os ganhadores disputam a semifinal e final.

* Fonte: www.cbb.com.br.