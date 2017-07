RN pretende vacinar 1,5 milhão de pessoas contra rubéola Em todo o Rio Grande do Norte, mobilizações ocorreram levando homens e mulheres a buscarem os postos de saúde e se imunizarem contra a doença.

Um evento promovido na unidade de saúde do Monte Líbano, zona Oeste de Natal, marcou o início da campanha de vacinação contra rubéola. Em todo o Rio Grande do Norte, mobilizações semelhantes ocorreram, levando homens e mulheres a buscarem os postos de saúde e se imunizarem contra a doença. A expectativa é de que 1,5 milhão de potiguares sejam vacinados contra a rubéola em todo o Estado. A vacina é gratuita e deve ser tomada por pessoas com idade entre 12 e 39 anos.



No Monte Líbano, o secretário adjunto de Saúde do Estado, João Albérico, representou a governadora Wilma de Faria e o secretário George Tarcísio, participando do evento programado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS).



Segundo ele, o número de pessoas vacinadas vai ser acompanhado através do "Vacinômetro", um imenso cartaz exibido na unidade do Monte Líbano, no qual é possível registrar o avanço do percentual de pessoas vacinadas durante a campanha. Albérico ressaltou ainda a necessidade de os órgãos públicos de saúde do Estado, municípios e governo federal se somarem para que a campanha, considerada a maior de todos os tempos, atinja seus objetivos.



Muitos pais e mães aproveitaram o fato de levarem os filhos para tomarem vacina contra a poliomielite para se prevenirem contra a rubéola. Um grupo de jovens da comunidade animou a todos com uma apresentação de voz e violão e a diretoria da unidade de saúde presenteou os pais com brindes (pequenas chaves de fenda), pela passagem do dia deles, comemorado nesse domingo. Em todo o Brasil, 10,2 milhões de pessoas foram vacinadas somente no primeiro dia da campanha.



Fonte: Assecom/RN