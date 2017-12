Luiz Estevão faz gestos obscenos para a torcida Ex-senador entrou em campo e escutou por alguns segundos o coro de "ladrão"!

O ex-senador Luiz Estevão, cassado por irregularidade no cumprimento do seu mandato, pode ser punido agora em outra esfera: a do futebol. O dirigente vai ser denunciado por fazer gestos obscenos da direção dos torcedores do Gama, respondendo à provocação dos gamistas.



O cartola entrou em campo neste sábado (20) durante a realização do clássico contra o Gama com a camisa do Basiliense e e recebeu uma sonora vaia,e um coro ensurdecedor de "ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão."



A denúncia deve partir da direção do Gama, direto ao STJD, que certamente vai acolher, já que ao dirigente de futebol não cabem atitudes antidesportivas. O torcedor pode se manifestar livremente se não cometer atos de violência, mas aos desportistas ligados aos clubes são imputadas regras que precisam ser respeitadas.



O clássico, que foi vencido pelo seu Brasiliense, de virada e nos acréscimos, por 3 a 2.