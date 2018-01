Bovespa fecha em baixa de 2,86% As ações que mais de desvalorizaram foram das lojas Renner e lojas Americanas

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje (22) em baixa de 2,86%, com 51.540 pontos. O dólar também fechou cotado em baixa de 2,02%, a R$ 1,79. As ações que mais se desvalorizaram foram as das Lojas Renner (- 11,15%) e as das Lojas Americanas (- 8,60%).



Na Europa, as bolsas também registraram queda nesta segunda-feira: o índice FTSE, da Bolsa de Londres, operou em queda de 0,24%, a 5.298,55 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 0,28% (6.171,99) e o CAC, de Paris, caiu 0,17% (4.317,49).



O único mercado que ganhou nesta segunda foi o asiático: no Japão, índice Nikkei, subiu 1,4%, fechando a 12.090,59 pontos. O índice Hang Seng subiu 1,6%, fechando a 19.632,20 pontos. Em Xangai, na China, as bolsas tiveram alta de 7,8%.



Agência Brasil