Operação Sal Grosso: Promotores não têm pressa na formulação de denúncia Todos os 13 vereadores mossoroenses da atual legislatura terão que oferecer explicações à Justiça.

O Ministério Público não definiu prazo para apresentar trabalho conclusivo sobre a "Operação Sal Grosso". A complexidade das investigações exige cuidado cirúrgico.



Para evitar brechas à defesa dos implicados, em face de denúncia com sustentação tíbia, o MP não deseja se precipitar. As denúncias serão oferecidas ao Judiciário "sem uma data certa", diz o promotor Eduardo Medeiros.



"Uma das características dos crimes do colarinho branco é a dificuldade de provas", salientou o procurador-geral de Justiça, José Augusto Perez. Ele participou da apresentação do relatório da Operação Sal Grosso, ao lado de alguns promotores e delegados civis, além do representante do Movimento Articulado de Combate à Corrupção (MARCCO), Carlos José Cavalcanti.



Todos os 13 vereadores mossoroenses da atual legislatura estão com problemas. Terão que oferecer explicações convincentes à Justiça. "Quanto mais você puxa, mais é encontrado o que merece ser investigado", comentou Perez.



Quarenta e dois computadores tiveram seus arquivos devassados, mais de 20 mil documentos passaram por pericia e 35 procedimentos investigativos estão abertos. "Poderão ser abertos outros, pois existem elementos para isso", salientou Eduardo Medeiros.



Nesse primeiro momento, o Ministério Público ingressa com ação de improbidade administrativa contra o presidente da Casa, vereador Júnior Escóssia (DEM), o advogado Igor Linhares (assessor jurídico desse poder), além dos servidores Wilson Fernandes, Edilson Fernandes e Flávio de Sampaio Barros.



No entendimento do MP, Igor estaria fazendo a defesa individual dos demais citados, sob remuneração da própria câmara, o que seria indevido. Daí essa primeira ação.