Governo cria grupo de trabalho para concluir liquidação do Bandern Grupo terá prazo de 60 dias para apresentar um relatório conclusivo sobre a matéria. Decreto foi publicado nesta quinta no Diário Oficial.

O Governo do Estado criou um grupo de trabalho para “realizar diagnóstico situacional, propor e acompanhar a adoção das medidas necessárias à conclusão do processo de liquidação do Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A. (Bandern)”. O decreto que cria o grupo – de número 20.655 - foi publicado na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial do Estado (DOE).



O Bandern fechou no dia 20 de setembro de 1990, durante o governo de Geraldo Melo.



O grupo de trabalho atuará subordinado à Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan) e será composto por um representante da própria Secretaria; do Gabinete Civil do Governo do Estado; da Procuradoria Geral do Estado; da Controladoria Geral do Estado; da Agência de Fomento do RN; da Companhia de Processamento de Dados do RN (Datanorte); e do Bandern.



Os membros do grupo de trabalho serão os titulares dos órgãos ou servidores por ele indicados e designados pelo secretário do Planejamento e das Finanças, Vagner Araújo, que também indicará o coordenador dos trabalhos.



O grupo de trabalho terá um prazo de 60 dias, a contar desta quinta-feira (14), para apresentação de relatório conclusivo sobre a matéria.



Segundo texto do decreto, “para a consecução dos objetivos ora definidos, todos os órgãos da administração direta e indireta devem disponibilizar com a presteza, mediante requerimento do Coordenador do Grupo de Trabalho, todas as informações e documentos solicitados, bem como facilitar o acesso aos dados e locais onde se encontrem”.



O decreto, assinado pela governadora Wilma de Faria, diz ainda que “poderão ser convidados representantes de outros órgãos públicos para participar do Grupo de Trabalho, objetivando a adoção de providências necessárias à complementação dos trabalhos atribuídos por este decreto”.