Polícia prende acusados de receptarem produtos roubados da casa de PM Equipe da 1ª DP de Parnamirim realizou prisões na sexta-feira (19) e também encontrou pedra de crack com 305 gramas.

Dois homens foram presos na sexta-feira (19) por agentes da 1ª Delegacia de Parnamirim acusados de receptação de objetos roubados da casa de um policial militar. O delegado Graciliano Lordão informou que, além de objetos apreendidos, foi encontrado uma pedra de crack com 305 gramas na casa de um suspeito que conseguiu fugir.



O delegado disse que a investigação começou quando o PM procurou a delegacia para prestar queixa do roubo. "O fato aconteceu na quinta-feira (18) à noite e ele veio até aqui nos contar o ocorrido", lembrou.



Por volta das 17h da sexta-feira, os agentes da delegacia detiveram João Maria da Silva, 47, o "zarolho" ou "dandanga". "Ele estava com parte do material roubado da casa do policial e disse que tinha pego o 'produto' com outra pessoa. Daí, fomos com ele até Luis Carlos Alves, o 'roqueiro'. Esse rapaz nos falou que tinha vendido outros produtos para um homem por nome Jânio", explicou o delegado.



Lordão foi com sua equipe até a casa de Jânio. Chegando no local, o suspeito conseguiu fugir, mas os policiais civis detiveram uma adolescente de 16 anos, que vivia com ele. Contudo, Jânio conseguiu fugir. "Fizemos o procedimento padrão nessa situação e agora estamos em busca de prender o foragido", concluiu o delegado.