MDS disponibiliza em site Guia de Ações para Geração de Trabalho e Renda 2008

Com o objetivo de orientar gestores públicos e as instituições não governamentais na melhor utilização dos recursos públicos, gerando a efetiva inclusão social das famílias de baixa renda, através da sua entrada no mercado de trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome disponibilizou em sua página na web (www.mds.gov.br) o Guia de Ações para Geração de Trabalho e Renda 2008.



A versão 2008 do Guia, com 167 ações desenvolvidas pelo governo federal, facilita o acesso e o conhecimento de forma mais detalhada dos programas de 17 ministérios e quatro secretarias especiais da Presidência da República voltados para a geração de trabalho e renda, tendo como público-alvo os beneficiários dos programas sociais.