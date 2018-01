Ceará x ABC: um jogo de mudanças Seja por suspensão ou contusão, os dois clubes têm problemas para definir seus titulares para o jogo do sábado, em Fortaleza.

Ceará e ABC se enfrentam no sábado (27), em Fortaleza, numa partida onde quem for derrotado as coisas podem se complicar na série B. Enquanto o “Vozão” não vence há cinco jogos – quatro empates e uma derrota –, o “Mais Querido” vem de uma goleada sofrida no Frasqueirão – por 4 a 1 – justamente para o maior rival do Ceará: o Fortaleza.



O ABC tem dois desfalques certos para o jogo contra o Ceará. Os volantes Márcio Hahn e Alexandre Oliveira vão cumprir suspensão por conta de cartões recebidos na derrota diante do Fortaleza.



Não bastasse isso, o técnico Arthur Neto tem três jogadores entregues ao Departamento Médico e que são dúvidas para o jogo: Ivan e Fabiano Gadelha serão reavaliados pelos médicos alvinegros enquanto Jean Carioca se recuperou de lesão, mas ainda é dúvida.



Quem deve fazer sua estréia no alvinegro é o volante Everton. Quanto ao outro volante, o técnico do ABC só deve definir isso momentos antes da partida contra o Ceará. Há possibilidade que outras mudanças sejam realizadas nas laterais e no ataque.



Pelo lado do “Vozão”, o técnico Lula Pereira não poderá contar com três jogadores: o atacante Lúcio foi expulso no jogo contra o Avaí/SC enquanto o volante Mancuso e o lateral Fábio estão no entregues ao Departamento Médico.



Por outro lado, o alvinegro cearense conta com o retorno de Cleisson, que cumpriu suspensão e volta ao time. O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, Ceará e ABC no sábado (27) a partir das 16h.