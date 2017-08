Poluição visual em Natal chama atenção

Fotos: Vlademir Alexandre A Semurb retira, em média, cerca de 30 faixas por cada saída dos fiscais.

O infrator pode pegar pena de 1 a 4 anos, que normalmente é revertida em prestação de serviço à comunidade.

O decreto 4.621/92 disciplina os principais tipos de anúncio. Como já está ultrapassado devido ao tempo em que foi publicado, encontra-se em estudo na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - Semurb, uma revisão do documento, que amplia as normas reguladoras. De acordo com o supervisor de publicidade do órgão, Fábio Fernandes, cada tipo de anúncio possui uma característica própria.O maior índice de poluição visual é provocado pelas faixas e banners que são colocados nos muros e nos postes de iluminação. "Para se ter uma idéia, a faixa só pode ser autorizada para anúncios de entidades e eventos sem fins lucrativos e de interesse público", explicou Fábio, dizendo que tanto a Semurb como a Urbana são responsáveis pela retirada desse tipo de propaganda, mas apenas o primeiro está apto a multar o estabelecimento.A Semurb retira, em média, cerca de 30 faixas por cada saída dos fiscais. A multa varia de R$ 207,00 a R$ 4.140,00, dependendo da reincidência e do dano que pode causar ao ambiente. "Essas faixas são consideradas lixo e a própria população tem poder para retirá-las. Nas autorizadas constam o número de autorização concedido pelo órgão municipal", explicou.Ele falou que os cartazes e os painéis só podem ser colocados em terrenos privados e dentro do imóvel. Aqueles afixados nas calçadas e em vias públicas também são retirados e os estabelecimentos multados.Nas pichações - também consideradas crime ambiental - a polícia é quem atua, mas qualquer cidadão pode dar voz de prisão ao pichador e chamar a autoridade policial. O infrator pode pegar pena de 1 a 4 anos, que normalmente é revertida em prestação de serviço à comunidade.Segundo o supervisor de publicidade da Semurb, a tendência dessa nova legislação é limitar ainda mais a colocação de anúncios, como já está acontecendo com os outdoors, que está diminuindo. Ele acrescentou que o órgão conta com 26 fiscais e técnicos ambientais e torce para que a nova administração municipal continue dando a devida importância a esse tipo de controle ambiental, valorizando os profissionais e o trabalho de fiscalização. "Só assim, podemos tentar viver em uma cidade um pouco mais limpa e bonita", concluiu.