"Não confunda democracia e oposição com vendetas pessoais", aconselha Tasso Jereissati Senador da bancada do Ceará lamentou que “o presidente Lula tenha chegado a esse ponto”. “Arrogância e prepotência não leva a nada e são muito perigosas”, alertou.

O senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) também fez aparte ao senador José Agripino no Senado Federal e lamentou que “o presidente Lula tenha chegado a esse ponto” fazendo referência aos comentários feitos contra o líder do Democratas. “Sua indignação é de todos nós”, declarou.



Ele argumentou que “não há justificativa que dê ao presidente da República o direito de ir a Natal e se dirigir nos termos que se dirigiu”. “Ele não tem o direito de dizer que vai ali para um acerto de contas”, criticou.



Em seu aparte, afirmou que o fato ocorrido “deve servir de lição”. “Arrogância e prepotência não leva a nada e são muito perigosas”, alertou. O senador do PSDB “bateu duro” e taxou o ocorrido como uma “demonstração de intolerância”.



Tasso Jereissati ainda lembrou a “falta de respeito” com a crise mundial vivida nos últimos dias e deu um conselho ao presidente da República: “não confunda democracia e oposição com vendetas pessoais”.