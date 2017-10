Câmara Municipal exonera 14 assessores parlamentares

A Câmara Municipal de Natal exonerou nesta quinta-feira (4) 14 assessores parlamentares. As portarias com as demissões foram publicadas na edição do Diário Oficial do Município (DOM).Ao mesmo tempo, outros 14 assessores foram nomeados para as vagas que surgiram. As exonerações e as nomeações são assinadas pelo presidente da Câmara, Dickson Nasser, e pelos vereadores Aquino Neto e Geraldo Neto, respectivamente primeiro e segundo secretários da casa.Das 14 exonerações, quatro foram efetuadas por recomendação do Ministério Público Estadual - todas relacionadas ao gabinete do vereador Carlos Santos.

As pessoas exoneradas são:

Alexandre Mauricio das Chagas Rocha, Raimundo Saraiva de Sousa, Angelo Girotto Neto, Tarcio Aerton Gomes Fontenele, Celso Fernando de Almeida Santos, Flávio Fernandes Valle, Amarildo da Silva e Freitas, Ricardo Jeronimo Falcao Lemos, Erilio Pedro da Silva, Ludmila Alves da Silva, Aline Felipe da Rocha, Dilma Felippe de Araújo, Diva Felipe da Costa e Janilma Felippe Machado.

Já os nomeados são:

Marcilio Silva de Pontes (gabinete do vereador Edivan Martins), Dimas Simplício de Souza, Erineide Fernandes Sá Gomes da Silva (Júnior Rodoviário), Tarcio Aerton Gomes Fontenele (Júnior Rodoviário), Jose Paulo da Costa (Renato Dantas), Bruno Henrique Louza Bezerra Santos (Enildo Alves), Emanuela Roberta Monteiro de Góes (Luis Carlos), Inna Karina Silva Cavalcanti (Luis Carlos), Jacqueline Katia Cunha Vilela (Salatiel de Souza), Roberto Alexandre da Silva (Sargento Siqueira), Jandira Araujo Costa (Carlos Santos), Juan Pablo da Costa Silva (Carlos Santos), Katia Suelly Pereira de Melo (Carlos Santos) e Zaiama Rocha Toscano (Carlos Santos).

* Atualizada às 11h25.