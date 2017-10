Policiais da Defur prendem dois suspeitos de envolvimento em "saidinhas de banco" De acordo com o delegado Márcio Delgado, uma das pessoas "já é conhecida da polícia".

Policiais da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) detiveram duas pessoas suspeitas de participarem de assaltos conhecidos como “saidinha de banco”. A ação policial aconteceu no Natal Shopping por volta das 15h desta terça-feira (2).



O titular da Defur, Márcio Delgado Varandas, afirmou que uma das pessoas detidas “já é conhecida da polícia”. “João Maria Rodrigues de Oliveira foi reconhecido por uma vítima dessa mesma ‘saidinha de banco’ justamente neste mesmo local (Natal Shopping) na semana passada inclusive com imagens de circuito de tv”, informou.



Márcio Delgado disse que as duas pessoas detidas agiam como “olheiros” em uma agência bancária dentro do shopping. “Eles fazem o levantamento de informações do local e de pessoas que realizavam saques para repassar a outras pessoas”, explicou. Outras duas pessoas, que estavam no lado de fora do shopping em um veículo Audi, conseguiram fugir dos policiais.



Questionado se a ação desta terça-feira (2) tem a ver com o roubo em uma loja de jóias do shopping - avaliado em R$ 1 milhão - ocorrido no domingo (31), o delegado descartou essa possibilidade.