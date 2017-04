Reginaldo estréia pelo América

Reginaldo foi incorporado à delegação do América, que viajou a Alagoas na quarta-feira (23), para suprir a ausência de Júlio Terceiro, que recebeu seu terceiro cartão amarelo na rodada passada. Curiosamente, nem todas as advertências do jogador aconteceram com a camisa alvirrubra.O problema para Ruy Scarpino é que Reginaldo ainda não poderá atuar durante os 90 minutos. Com condições físicas para ser utilizado no sábado, o meia tem duas alternativas: ser substituído no decorrer do jogo ou começar no banco de reservas.Além do problema com a armação da equipe para sábado, Scarpino tem uma dificuldade para planejar os treinos do alvirrubro. O time pensou em utilizar a estrutura do Corinthians de Alagoas, que está em reforma, e não aprovou o que encontrou no CSA. Por isso, resolveu alugar o espaço da AABB para trabalhar nesta semana.

Fonte: Uol Esporte