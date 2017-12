Natal e os entulhos do saneamento

Seu bairro é saneado? Se a resposta for positiva, considere-se um privilegiado. Pois saiba que de toda a área de Natal, apenas 33% dispõem de esgotamento sanitário ou drenagem — é que muitas vezes uma localidade possui um, mas não o outro. E mesmo que tivessem os dois ainda não estariam saneadas. Para isso é preciso ainda ter abastecimento de água, controle de vetores e a disposição de resíduos sólidos.A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) é a responsável pelo esgotamento sanitário de todo o Estado. Para cada 100 habitantes da capital, 33 possuem uma rede coletora de esgoto em casa. A promessa do órgão é entregar 60% de Natal esgotada até 2010, embora a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico (Arsbam) saliente que esse percentual deveria ser atingido ainda em 2008.De acordo com o diretor-presidente da Arsbam, Urbano Medeiros, o contrato de concessão com a Caern, assinado em 2002, com duração até 2027, estabelece o prazo de cinco anos para 60% de Natal estar saneada.“È preciso avaliar o motivo para o não cumprimento das metas. Temos sempre que nos antecipar e não esperar o fim da concessão. A cada período, fazemos uma repactuação do contrato”, explica Urbano.O assessor técnico da Caern, Isaías Filho, salientou que existem obras de esgotamento sanitário em vários pontos de Natal: Capim Macio, Ponta Negra, Mãe Luiza, Redinha, Nossa Senhora da Apresentação, Morro Branco, Nova Descoberta, Passo da Pátria e Candelária.Até 2010, a Caern tem R$ 296,6 milhões para aplicar em Natal. Desse total, R$ 264 milhões devem ser para esgoto. Parte da verba está sendo aplicada na Estação de Tratamento de Esgoto do Baldo (ETE), que prevê um gasto de R$ 54 milhões, e no emissário submarino, que custará R$ 81 milhões.Desde a década de 70, quando a antiga estação de tratamento do Baldo parou de funcionar, que parte da cidade lança seu esgoto direto no Rio Potengi. A Caern pretende diminuir esse impacto ambiental com a construção da ETE.A Estação tratará daqui a 12 meses, quando for concluída, o esgoto de 22 bairros da cidade. Segundo Isaías, enquanto a estação não fica pronta, o esgoto continua indo para o Potengi ou para as Lagoas de Estabilização.“Entre os anos setenta e hoje, não tinha aparecido nenhuma tecnologia que se adequasse a área disponível”, explicou Isaias sobre a demora para construir uma ETE. A estação vai custar R$ 61 milhões entre recursos do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).De acordo com a Caern, o projeto do Emissário Submarino está em fase de ajustes e já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico (Comsab). A obra custará R$ 81 milhões e conforme Isaías, uma solução ambiental já foi encontrada. Ele afirma que o tratamento a ser aplicado, permite o reúso da água de forma irrestrita, podendo até irrigar plantações.Os esgotos de Ponta Negra, Capim Macio e áreas adjacentes serão lançados no mar com tratamento chamado de terciário. “Além da remoção da carga orgânica, acontecerá a desinfecção à base de raios ultravioletas e mais um tratamento para remoção de fósforo e nitrogênio”, disse o técnico.Mesmo com essas duas grandes obras concluídas alguns bairros continuarão sem esgotamento sanitário. “ A área entre o conjunto Pirangi, Jiqui e Neopolis e parte da Zona Norte não estão inclusos nesses projetos”, apontou.Bairro Nordeste, Felipe Camarão, Morro Branco, Nova Descoberta, Redinha e algumas ruas da Zona Norte sofrem com mau abastecimento de água. Rotineiramente os moradores precisam acumular água em recipientes. Ação que contribuiu decisivamente para proliferação dos focos de dengue em Natal, na epidemia ocorrida este ano.O assessor técnico afirma que os problemas no abastecimento só acontecem durante o verão ou por problemas na topografia do local. Entretanto, por falta de esgotamento sanitário em 67% de Natal, parte do lençol freático foi contaminada e 26 poços de abastecimento Caern foram desativados. O nitrato encontrado foi o principal motivador para o fechamento dos poços, que correspondiam 1.622 milímetros cúbicos de água por hora, o suficiente para abastecer Mossoró.Para amenizar a situação, a adutora do Jiqui está sendo construída na zona Sul de Natal e custará R$ 13,6 milhões. O principal objetivo da obra é diluir o teor de nitrato encontrado em alguns poços que abastecem a cidade.Na região Norte, a adutora do Rio Doce vai transportar 320 metros cúbicos por hora de água, captada de quatro poços situados à margem do rio Doce, já perfurados e instalados pela Caern. O valor desta obra é de cerca de R$ 1 milhão, incluindo o investimento já realizado na perfuração dos poços.“A nossa meta até dezembro é drenar e pavimentar 75% de Natal”. As palavras são do experiente secretário municipal de Obras e Aviação, Damião Pita que está realizando duas grandes obras na cidade.A drenagem e pavimentação dos bairros Nossa Senhora da Apresentação (zona Norte) e Capim Macio (zona Sul) somam R$ 156 milhões, sendo R$ 112 milhões para o primeiro e R$ 44 milhões destinados a segunda obra. A quantia é uma boa parte dos R$ 170 milhões disponíveis para a Secretaria Municipal de Obra e Viação (Semov) este ano.Em fase de elaboração, desde julho, o Plano Diretor de Drenagem (PDD) pretende recuperar as 35 lagoas de captação mais antigas de Natal, das 51 existentes. Além disso, o projeto vai orientar todo o sistema de drenagem do município.Para diminuir os problemas de inundações às margens das lagoas, o secretário da Semov exemplificou o que o Plano pode trazer. “Lá em São Conrado devemos trocar o sistema de bombeamento por galerias que levem a água até o Rio Potengi”.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)