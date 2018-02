Ministro diz que país dá lição nas eleições Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústriua e Comércio Exterior, enaltece urnas eletrônicas do Brasil.

São Paulo - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, destacou hoje (5) a eficiência do modelo brasileiro de voto eletrônico, que permite que o resultado das eleições saia rapidamente. “O Brasil dá uma lição nas eleições. É o único país do mundo em que sai o resultado no mesmo dia. Somos muito bons”, comentou o ministro.



Miguel Jorge fez a declaração no Colégio Santo Américo, na zona sul de São Paulo, onde votou por volta do meio-dia.





Agência Brasil