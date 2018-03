CDL Natal aposta em alta de 8,5% nas vendas do Dia das Crianças

Gabriela Duarte Freire acredita que os possíveis efeitos da crise econômica mundial não afetará nas vendas.

Segundo o superintendente da CDL, Adelmo Freire, a expectativa é de o comércio seja aquecido a partir desta quarta-feira (8) e siga até o fim de semana. “Como nós tivemos um feriado na sexta-feira (3) e as eleições municipais no domingo, o comércio deu uma esfriada”, diz.Ainda segundo Freire, os segmentos que devem mais vender são os de brinquedo e o de roupas e acessórios infantis. “O desejo das crianças agrega vários produtos da moda infantil, como tênis, sapatos, bolsas, bijouterias”, observa.Freire acredita que os possíveis efeitos da crise econômica mundial não afetará nas vendas.“Os lojistas compraram seus estoques com antecedência, quando ainda o dólar estava baixo e o problema não existia, pelos menos aparentemente”.No entanto, ainda sobre a crise, ele declara que não tem idéia de como o comércio local reagirá no fim do ano.