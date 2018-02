Rodoviária: movimento maior será durante a tarde

Maiara Felipe Interior do estado é destino mais procurado.

A junção do feriado dos mártires com as eleições municipais fez o movimento no terminal dobrar nesta sexta-feira (03). Por volta das 10 horas, o setor de marcação de passagens abrigava grandes filas. Os funcionários das empresas informaram que os passageiros estão preferindo seguir para seus destinos no turno da tarde.Ao invés dos 2 mil passageiros embarcando diariamente, a sexta-feira (2) a gerência da rodoviária registrou 4 mil. “As empresas aumentaram sua frota em 40%. O que representa mais 100 carros circulando”, disse o gerente geral do terminal, Rodrigo Fernandes.Mesmo com todos os guichês lotados, o destino mais procurado é o interior do Rio Grande do Norte. “Vou para Caicó porque eu voto lá. Amanhã já estou de volta”, salienta Francedilma Gomes.Algumas pessoas estão fazendo o movimento contrário, indo para suas cidades de origem, embora votem em Natal “Ganhei as passagens e vou para Currais Novos. Vou justificar meu voto” relata Vitória Oliveira.