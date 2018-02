Na Bahia, 28 urnas apresentam problema nas primeiras duas horas de votação Dez urnas da capital e 18 do interior apresentaram defeitos e atrasaram o pleito baiano.

Salvador - Vinte e oito urnas eletrônicas apresentaram defeito na Bahia até as 10h, sendo dez na capital, Salvador, e 18 no interior do estado. Todas as urnas com defeito foram substituídas imediatamente e, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), os problemas já eram previstos e não vão atrasar o processo de votação.



A Justiça Eleitoral encaminha para cada estado um excedente de 10% do total de urnas exatamente para os casos em que a substituição for necessária. Geralmente, os problemas ocorrem no início da votação, devido à inicialização da urna.



Alguns dos equipamentos com problemas estavam nos Bairros São Caetano, Pituba, Barra, Vale do Canela, Ondina e Itapuã, na capital baiana. Já no interior, Santo Amaro, Serra do Ramalho e Serrinha tiveram que substituir equipamentos.



Agência Brasil