Oposição ocupará quatro das dez principais prefeituras do estado Novos gestores de Ceará-Mirim, São Gonçalo e Natal são adversários aos atuais prefeitos.

Em quatro das dez principais cidades do Rio Grande do Norte os novos gestores eleitos fazem oposição à atual administração. O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e a prefeita de Ceará-Mirim, Edinólia Melo, não conseguiram eleger seus candidatos, enquanto os atuais prefeitos de São Gonçalo e Currais Novos não conseguiram a reeleição.



Em Natal, Carlos Eduardo esteve aliado à deputada Fátima Bezerra (PT), derrotada já no primeiro turno para Micarla de Sousa (PV). Em Ceará-Mirim, Edinólia e o seu marido, o ex-senador Geraldo Melo (PSDB), bancaram a candidatura de Fabrício Gaspar (PSDB), que foi derrotado por Antônio Peixoto (PR).



Em São Gonçalo, o atual prefeito Jarbas Cavalcanti (PMDB) buscava a reeleição, mas o Jaime Calado (PR), derrotado na eleição de 2004, conseguiu superar seu adversário. O mesmo ocorreu em Currais Novos, onde o atual prefeito José Lins (PSB) foi derrotado por Geraldo Gomes (DEM).



Nos outros grandes municípios do estado, os atuais gestores conseguiram eleger seus candidatos. Agnelo Alves, prefeito de Parnamirim, elegeu Maurício Marques (PDT), Fernando Cunha, que comanda Macaíba, ajudou Marília Dias (PMDB) a conseguir a eleição, Ronaldo Soares, prefeito de Assu, venceu com Ivan Júnior (PP), enquanto Leonardo Rêgo (DEM), Fafá Rosado (DEM) e Bibi Costa (PR) foram reeleitos em Pau dos Ferros, Mossoró e Caicó, respectivamente.