Até o momento, eleições transcorrem com tranqüilidade Policiais estão percorrendo os principais bairros para garantir o atendimento de ocorrências.

Neste domingo (5) dia de eleição, o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria de Defesa Social do Rio Grande do Norte estão garantindo a tranqüilidade e a segurança dos eleitores durante os horários da eleição.



“Já estamos cumprindo a missão de garantir o direito do voto a cada cidadão. Estamos registrando até o momento, normalidade, tudo dentro do esperado”, afirma o coronel Marcondes Pinheiro, comandante da Polícia Militar do Estado.



O coronel relata ainda que “em Natal, equipes estarão percorrendo durante o dia de hoje os principais bairros da cidade e outras que deverão permanecer de plantão na sede do órgão para o atendimento de ocorrências.



“A policia recebeu inúmeros treinamentos, orientações, cartilhas, e principalmente, estamos conscientes de como devemos agir durante as eleições”, fala Marcondes.



Até o momento foi detido 23 pessoas suspeitas de panfletagem no cruzamento da avenida Salgado Filho com a rua Amintas Barros, e já foram encaminhadas para o centro de triagem, no ginásio Humberto Nesi- Machadinho.



O coronel lembra ainda para a população, “que devemos votar consciente em suas escolhas, e saber que estarão escolhendo o futuro de sua cidade hoje”.