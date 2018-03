José Agripino promete discurso em resposta à Lula para esta terça-feira (07) no Senado Federal

Agência Brasil José Agripino (DEM), promete responder críticas de Lula.

Levando em consideração, as palavras e frases de impacto usadas pelo líder petista para se referir ao senador norte-rio-grandense como “o outro lado”, ou ainda chamá-lo para um “acerto de contas em 2010”, é que imaginamos o tom do discurso de Agripino nesta tarde de terça-feira no plenário da Casa.“Eu vou respondê-lo em Brasília que é o meu foro”, declarou o senador logo depois que as urnas apontaram a vitória da pevista Micarla de Sousa.A sessão no Senado Federal começa às 14h, horário regimental. A TV Senado transmitirá tudo ao vivo.