Petrobras inaugura hoje primeira plataforma construída no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje (7) da cerimônia de batismo da plataforma semi-submersível P-51, a primeira construída integralmente no Brasil. Será às 10h, em Angra dos Reis, onde ela foi desenvolvida.A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), recebeu investimentos de US$ 1 bilhão e gerou 4 mil empregos diretos.Participam também da cerimônia o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, o presidente da BR Distribuidora, José Eduardo Dutra, além de ministros e diretores da empresa. A madrinha da plataforma será a primeira-dama Marisa Letícia.

* Fonte: Agência Brasil.